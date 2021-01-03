Соня Євдокименко вразила фанатів / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в Instagram нову фотографію.
Читайте також"Це хлопчик!": вагітна Емілі Ратаковскі розчулила фанатів новорічними фото
На знімку дівчина лежала оголеною в ліжку. При цьому вона накрилася ковдрою. Одну руку Соня поклала за голову, а другою притримувала книгу. Ймовірно, після святкування Нового року дівчина захотіла трохи відпочити і присвятити час саморозвитку.
"Дуже красива", "Шикарна у всьому", "Краса у вас від Бога", - написали шанувальники.
Соня Євдокименко вразила фанатів / instagram.com/iamsofiaeve
Хто така Соня Євдокименко:
- Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару
- Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої
- Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців
- Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram