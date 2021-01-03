Соня Євдокименко порадувала шанувальників новим знімком.

Внучка відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку дівчина лежала оголеною в ліжку. При цьому вона накрилася ковдрою. Одну руку Соня поклала за голову, а другою притримувала книгу. Ймовірно, після святкування Нового року дівчина захотіла трохи відпочити і присвятити час саморозвитку.

"Дуже красива", "Шикарна у всьому", "Краса у вас від Бога", - написали шанувальники.

Хто така Соня Євдокименко:

Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару

Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої

Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців

Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі

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Автор: Діана Могилєвич