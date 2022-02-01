Співак разом з сім'єю зараз відпочиває на Мальдівах.

Український співак Дмитро Монатік здивував своїх підписників, виконавши кілька акробатичних трюків і виклавши відповідні фото в мережу.

Знімки виконавець опублікував у своєму Instagram-профілі.

"Зустрічаємо Китайський Новий Рік спортивно! Ось такі вправи роби, спина буде здорова!",- порадив співак.

На опублікованих фото Монатік виконує стійки на голові і руках прямо в басейні. Варто відзначити, що зараз співак разом з сім'єю відпочиває на Мальдівах.

У коментарі до співака прийшла українська виконавиця Альона Альона жартівливо написавши "Роби ці вправи кожен день і спина не болітиме", а організатор event-агентства Людмила Голубицька позначила Надю Дорофєєву і написала "Твій хід".

Фанати Монатіка підтримали жартівливе повідомлення співака і почали уточнювати коли саме робити вправи - до їжі або після, а хтось написав, що падає, навіть не роблячи таких стійок.

Нагадаємо, раніше дружина Монатіка в бікіні зачарувала соковитими стегнами, похвалившись фотографією з відпочинку.

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