Христина Христонько показала, як коханий освідчився їй.

Українська співачка та блогерка Христина Христонько повідомила радісну звістку в мережі. Зірка мережі оголосила, що вперше виходить заміж.

Важливою у своєму житті новиною дівчина поділилася на сторінці в Instagram. Як відомо, артистка вже багато років перебуває у стосунках з відомим блогером Ігорем Розумяком, за яким в мережі стежать майже 300 тисяч українців. Чоловік освідчився коханій ще 8 грудня, однак його обраниця приховувала цю подію і тільки зараз вирішила поділитися звісткою.

У своєму фотоблогу Христина опублікувала світлини з того дня та показала, яким було освідчення Розумяка. Судячи з кадрів, пропозицію руки та серця чоловік вирішив зробити у Буковелі. Він підійшов до такого важливого кроку відповідально. Зокрема, Ігор запросив кохану до ресторану, який заздалегідь прикрасили свічками.

Відео дня

Під час освідчення блогер вручив виконавиці великий букет червоних троянд, а також головний атрибут освідчення – коштовну каблучку від відомого ювелірного бренду.

"Я сказала так! 08.12.24", – підписала романтичні знімки з обранцем Христонько.

Підписники вже встигли привітати парочку із заручинами у коментарях під дописом співачки:

"Мої вітання! Дуже рада за вас"

"Вітаю. Ігорю дуже пощастило, певно, злякався, що хтось вкраде"

"Христя вже в статусі нареченої. Вітаю, зірочко"

Що відомо про Христонько

Свою блогерську кар’єру дівчина розпочала в недалекому 2020 році у період карантину. Тоді вона була ще студенткою. Вона постила у своїх соцмережах кавери на пісні відомих артистів та розповідала про своє життя. Пізніше на зароблені кошти на блозі Христина почала записувати власні пісні та знімати кліпи.

Зараз Христонько активно працює над розвитком своєї сольної кар’єри. У її репертуарі є такі пісні: "Мама", "Хочу повірити", "Вистоїмо".

Нагадаємо, раніше Христина Христонько відповіла на закиди, що заможні батьки допомогли їй з кар'єрою. 24-річна зірка мережі розповіла про свій шлях в музиці.

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