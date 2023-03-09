Виявляється, що Мінкульт дав йому дозвіл на виїзд, але не в Росію.

9 березня в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що український режисер Тарас Голубков зняв кліп для російської співачки Клави Коки. Виявляється, що дозвіл на виїзд він взяв у Мінкульті, проте тоді він озвучив зовсім іншу причину.

Як повідомили в Мінкульті сайту kp.ua, Голубкову дали дозвіл на виїзд з 14 по 30 жовтня минулого року. У відомстві запевнили, що він брав дозвіл для того, щоб виїхати до Європи і знімати там документальний фільм про війну в Україні. Також він надав всі необхідні для цього документи.

"Був створений проект The War Diary. Основне інформаційне завдання - показати європейській аудиторії цілісну картину, а через документальну форму максимально донести проблематику до глядача. Центром кожної розповіді є справжні люди, які опинилися в складних обставинах війни. Цінність даного проекту - це своєрідний "прямий ефір", фіксація абсолютно справжніх подій! Людина з будь-якої точки світу, може побачити історії людей, що зустрілися віч-на-віч з такою страшною трагедією, як війна!" - писав Голубков у зверненні до Мінкульту.

Відео дня

Однак насправді все виявилося зовсім інакше. Голубков поїхав до Росії, де продовжив працювати з артистами-путіністами, які підтримують війну в Україні.

Так, днями вийшов новий кліп російської співачки Клави Коки на пісню "Заміж", режисером якого і став Голубков. Хоч і команда співачки ретельно приховує, що відеороботу для неї зняв український режисер, актор, який зіграв у кліпі, "спалив" Голубкова. Але незабаром він відредагував свій пост в соцмережах, де прибрав прізвище режисера.

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