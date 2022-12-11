За словами артиста, організатори концертів віддавали перевагу Кіркорову, щоб заробити більше грошей.

Український артист Іво Бобул розповів, що довгий час не міг пробитися в шоу-бізнес через путініста Філіпа Кіркорова.

За його словами, багато років його творчість залишалася неоціненою, в той час як Кіркорова запрошували на всі концерти, щоб заробити грошей. Тому Бобул ображений на шоу-бізнес, хоча зізнається, що вдячний українцям, які вивели його в тренди TikTok, відмовившись від російської музики.

"Нафіг мені той Бобул, коли я запросив Кіркорова і заробив багато грошей". А як я можу з ним конкурувати, коли для мене телебачення, радіо, все закрито? Ці роки, які я витратив в нікуди, я вже міг бути в Україні зовсім по-іншому. Слава Богу, що хоч зараз є якесь визнання", - сказав артист у програмі ЖВЛ.

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Він прокоментував і феномен своєї пісні "А вже осінь прийшла у мій сад". За його словами, люди почали цінувати якісну музику для душі. Однак він висловив жаль, що це сталося тільки під час повномасштабного російського вторгнення.

"Молодь почала розуміти, що є хороший співак. Вибачте, що я себе хвалю. Бо себе не похвалиш, ніхто про тебе доброго слова не скаже. Що хороші пісні, хороший репертуар дійсно для серця, для душі", - додав музикант.

Нагадаємо, раніше пісня народного артиста України Іво Бобула "Осінній сад" потрапила в музичний чарт Shazam, зайнявши 41 місце.

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