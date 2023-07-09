Учора фани вирішили, що співачка вже змінює прізвище.

Блогер Слава Дьомін розповів, навіщо співачка Надя Дорофєєва та її обранець Міша Кацурін ходили до Центру надання адміністративних послуг. Днями фото зіркової пари сколихнуло мережу, шанувальники вирішили, що це може підтвердити чутки про таємне весілля закоханих.

Втім, за словами Дьоміна, усе не так. Він розповів, що насправді Дорофєєва ходила до ЦНАПу, аби виписатися з будинку. Блогер стверджує, що співачка та Кацурін точно не розписувалися.

"Фотка облетіла купу пабліків і вчергове всі одружили Дорофєєву і Кацуріна. Але є одне але. Точно знаю, що саме на цій фотці вони не розписувались, а виписувалась... Надя, зі спільного будинку у Крюківщині, де жила разом з Вовою Дантесом", - повідомив Дьомін у Telegram.

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Тому, за словами блогера, інформація про таємне та пишне весілля поки що "скасовується". Більше подробиць про Дорофєєву та Кацуріну Дьомін не розкрив.

Що відомо про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна

Співачка почала зустрічатися з ресторатором у 2022 році. Спочатку вони приховували свій роман, проте згодом почали ділитися спільними фото. Потім з'явилися чутки про те, що Дорофєєва та Кацурін вже зіграли таємне весілля. Сама співачка цього не спростовувала, проте реагує на усе з гумором.

Учора ж стало відомо, що Дорофєєву та Кацуріна побачили у ЦНАПі. Зірка пожартувала, що їй не дають навіть "спокійно оформити субсидію".

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