Ірина Білик образилася на свою найкращу подругу.

Багато шанувальників творчості української співачки Ірини Білик пам'ятають, що у неї була найкраща подруга, колега по цеху Ольга Горбачова. Дівчата довгий час дружили і навіть записали кілька спільних пісень. Ось тільки останні кілька років вони не з'являються разом на публіці.

Так, Ольга Горбачова в програмі "Зірковий шлях" розповіла, що Ірина Білик на неї образилася ще в 2014 році, коли вона пожартувала над нею на премії YUNA. І хоч самої Ірини в залі тоді не було, але доброзичливці передали їй жарт.

"Звичайно, жарт передали в третьому контексті. Було щось про її молодих чоловіків, але ж це правда. Я ж не розкрила українцям страшну таємницю", - сказала Горбачова.

Читайте також"Влізла в бійку": MamaRika захистила свою подругу від ґвалтівникаТоді Білик відреагувала на цю новину в соціальних мережах, порадивши найкращій подрузі зібрати 15 концертних залів поспіль, а потім блищати інтелектом.

"Я не зрозуміла, чому, якщо можна мені зателефонувати і сказати: "Коза, що ти про мене жартувала? Мені неприємно". Це було б приємніше, ніж публічні звинувачення", - додала Горбачова і зазначила, що досі вважає Білик великою артисткою.

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Автор: Діана Могилєвич