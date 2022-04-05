Співачка зазначила, що поки світ тільки на словах закликає до миру, російські окупанти гвалтують дітей та жінок й продовжують вбивати українців.

Українська співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні 2016 року, розповіла моторошні подробиці злочинів окупантів. Різанину в Бучі, зазначила артистка, ми не пробачимо ніколи.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, який "руський мир" принесли з собою в українські міста окупанти. Співачка, як і всі мешканці України, шокована звірством росіян.

"Цю криваву різню мирного населення в Бучі ми не пробачимо ніколи. Російські солдати зв'язували людям руки та стріляли в потилицю. Понад 340 зламаних життів... Страшне звірство нелюдей, яке просто не вкладається в голові", - написала Джамала.

Також вона написала, що в України немає часу, адже її вже знищують. Співачка виклала щемливе відео з моторошними кадрами зі зруйнованих міст України.

"Поки світ намагається підібрати правильні слова невинні люди гинуть у страшних муках. Кожна хвилина зволікань зараз вартує чийогось життя. Поки світ говорить, а не діє, діють російські кати. Гвалтують 10-річних дівчат, розважаються тортурами мирних людей у підвалах та розстрілами всіх навколо…стареньких, жінок, дітей. Кожне звільнене від окупантів місто — величезна братська могила. Тільки в Бучі померло близько 400 людей", - написала зірка.

Джамала розповіла про українських дівчат, які постраждали від окупантів. Співачка зазначила, що часу на філософствування у нас вже немає, адже геноцид українців вже відбувається.

"Поки звучать пусті заклики до миру, до лікарень завозять дівчат-підлітків без зубів, яких тижнями гвалтували. Вони тепер бояться всіх і невідомо, коли їм стане краще (якщо взагалі колись стане)", - зауважила Джамала.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Маша Єфросиніна жорстко принизила Баскова за брехню про війну в Україні.

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