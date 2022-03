Співачка візьме участь у заході online.

Українська співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні 2016 року, в черговий раз представить нашу країну на світовій арені. Цього разу не на конкурсі, а на благодійному концерті, який організовує Південна Корея на підтримку українців, які постраждали від агресії РФ.

Про це Jamala розповіла у своєму Instagram.

"Нас підтримує Південна Корея. Суперпрогресивна, демократична країна зі своєю абсолютно унікальною культурою. Як саме? Сьогодні вони організовують благодійний концерт K-POP We All Are One. Подія транслюватиметься в прямому ефірі на південнокорейській платформі Coution. Всі внески будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни українцям. Я також приєднаюся-заспіваю "1944", "шлях додому" і кримськотатарську народну пісню", - написала Джамала у своєму блозі.

