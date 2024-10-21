Стало відомо, що стало причиною такого рішення росіян.

Московський суд заочно засудив відомого українського продюсера та режисера Олександра Роднянського. Його "покарали" на 8,5 року позбавлення волі.

Як повідомляють російські ЗМІ, Басманний районний суд у столиці країни-агресорки засудив знаменитість у справі про поширення нібито "фейків" про війну в Україні та про російських окупантів. А поширював він їх, на думку росіян, мовляв, через "політичну ненависть" до РФ. Кримінальну справу проти Роднянського порушили через його чотири антивоєнні дописи.

Йдеться про дописи у 2022 та 2023 роках. Зокрема, про російську атаку по пологовому будинку в Маріуполі, про вбивства загарбниками українців, про атаки росіян по цивільних об'єктах Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

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Окрім так званого вироку про перебування за ґратами, йому також заборонили протягом чотирьох років публікувати контент в мережі. Спочатку прокурори вимагали, аби термін покарання збільшили до 9,5 років. Але юристка Олександра – Ірина Нікуліна – просила виправдати продюсера.

"Мій підзахисний – це абсолютно незвичайна людина. До його діяльності прикуті погляди громадськості світового масштабу. Зараз у нас такі часи, що під суд потрапляють найкращі люди. З правильними поглядами, з тверезими думками", – заявила адвокат та нагадала, що Роднянський – "радянський і російський режисер із безліччю премій, але за політичних обставин, що склалися, зазнає переслідування".

Водночас сам режисер просив Ірину, аби та не намагалася виправдати його доказами про його успіхи та заслуги. На думку, Роднянського такий метод захисту не є правильним. У своєму Instagram він прокоментував вирок росіян. Він наголосив, що не визнає законність цього суду.

"Прокурор у своїй промові сказала, що в моїх постах "негативне ставлення до російських військових виражене через характеристику їхньої діяльності як загарбницької". І я з прокурором згоден. Як і весь світ. Війна Росії в Україні – загарбницька і підла. Але з "вироком" я категорично не згоден. Законність суду над собою, як і законність існування абсолютно абсурдної статті "за військові фейки", не визнаю. "Пости про війну я пишу майже щодня з 24-го лютого 2022 року. І продовжу писати. Жоден Басманний суд не зможе перешкодити мені голосно говорити і робити те, що я робив усе життя - знімати фільми", – заявив Олександр.

Що відомо про Роднянського

Олександр Роднянський народився в Києві. Він був одним із засновників телеканалу "1+1 Україна". У нього понад 20 років досвіду в кіноіндустрії. Роднянський багато років жив та працював в РФ. Він продюсував фільми "Левіафан" (2014) і "Нелюбов" (2017).

Після початку повномасштабного російського вторгнення Роднянський покинув Росію і виступив проти війни. У жовтні 2022 року в Росії його оголосили "іноземним агентом".

Нагадаємо, раніше Максим Галкін публічно посварився з Роднянським. Знаменитості поскандалили через перейменування вулиць в Одесі.

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