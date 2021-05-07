Ектор отримав українське громадянство / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар, ресторатор і незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес Браво став громадянином України. Радісну новину кулінар повідомив у своєму Інстаграмі. Колумбієць Ектор живе і працює в Україні понад 10 років. У численних інтерв'ю він каже, що вважає Україну своїм домом і щиро любить цю країну.

Ектор показує ID-карту / фото instagram.com/hectorjimenezbravo

У своєму акаунті суддя "Мастер Шефа" тримає паспорт України у формі ID-карти. У підписі до фото він написав українською: "Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце проживання! Не передати словами, як я щасливий, адже мало хто удостоюється такої великої честі!"

У коментарях підписники привітали Ектора: 

  • "Мої вітання. Нам теж приємно мати такого співвітчизника."
  • "Вітаю, це важливий крок для Вашого майбутнього"
  • "Вітаю Вас, Ектор! Ви молодець, професіонал своєї справи!"

Хто такий Ектор Хіменес Браво

Знаменитий кухар родом з Колумбії керував багатьма всесвітньо відомими ресторанами. Він виріс в Колумбії, в юності переїхав до Північної Америки і став наймолодшим шеф-кухарем престижного ресторану "Hilton". Потім відкрив свій власний ресторан в Канаді. 

У 2010 році отримав пропозицію відкрити ресторанний комплекс в Києві і розробив для нього концепцію. У 2011 році Ектору запропонували стати суддею українського кулінарного шоу "Мастер Шеф". З того часу він був ведучим у всіх сезонах шоу.

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Автор: Катерина Пулатова