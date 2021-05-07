Радісною новиною кулінар поділився у своєму Інстаграмі.

Шеф-кухар, ресторатор і незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес Браво став громадянином України. Радісну новину кулінар повідомив у своєму Інстаграмі. Колумбієць Ектор живе і працює в Україні понад 10 років. У численних інтерв'ю він каже, що вважає Україну своїм домом і щиро любить цю країну.

У своєму акаунті суддя "Мастер Шефа" тримає паспорт України у формі ID-карти. У підписі до фото він написав українською: "Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце проживання! Не передати словами, як я щасливий, адже мало хто удостоюється такої великої честі!"

У коментарях підписники привітали Ектора:

"Мої вітання. Нам теж приємно мати такого співвітчизника."

"Вітаю, це важливий крок для Вашого майбутнього"

"Вітаю Вас, Ектор! Ви молодець, професіонал своєї справи!"

Хто такий Ектор Хіменес Браво

Знаменитий кухар родом з Колумбії керував багатьма всесвітньо відомими ресторанами. Він виріс в Колумбії, в юності переїхав до Північної Америки і став наймолодшим шеф-кухарем престижного ресторану "Hilton". Потім відкрив свій власний ресторан в Канаді.

У 2010 році отримав пропозицію відкрити ресторанний комплекс в Києві і розробив для нього концепцію. У 2011 році Ектору запропонували стати суддею українського кулінарного шоу "Мастер Шеф". З того часу він був ведучим у всіх сезонах шоу.

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Автор: Катерина Пулатова