Співачка сфотографувалася на тлі ялинки.

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram новорічне фото.

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На знімку зірка позує в ніжно-рожевій міні-сукні. Цікаво, що плаття зроблено з зав'язками на боках. Доповнила Лобода такий образ прозорими босоніжками на високих підборах. Варто відзначити, що у Світлани струнка фігура. Особливо красиво такий образ підкреслює її ноги.

"Будьте красивими, вбирайтеся не заради когось, а заради себе. Адже якщо ви собі подобаєтеся, ви посміхаєтеся... а у вашу посмішку неможливо не закохатися", - підписала фото Лобода.

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Автор: Діана Могилєвич