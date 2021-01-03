Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram новорічне фото.
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На знімку зірка позує в ніжно-рожевій міні-сукні. Цікаво, що плаття зроблено з зав'язками на боках. Доповнила Лобода такий образ прозорими босоніжками на високих підборах. Варто відзначити, що у Світлани струнка фігура. Особливо красиво такий образ підкреслює її ноги.
"Будьте красивими, вбирайтеся не заради когось, а заради себе. Адже якщо ви собі подобаєтеся, ви посміхаєтеся... а у вашу посмішку неможливо не закохатися", - підписала фото Лобода.
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