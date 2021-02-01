Лобода заінтригувала фанів / instagram.com/lobodaofficial
Відома співачка Світлана Лобода оприлюднила в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона сидить в чорному топі за столом. При цьому Світлана прикрила руками очі. Фанати звернули увагу на каблучку з великим діамантом, яку Лобода носить на безіменному пальці правої руки.
"Прилетіла. У мене для вас є новина. Всі подробиці завтра", - заінтригувала фанів співачка.
"Швидше за все, дізналася, що чекає малюка", "Знову вагітна?", "Обручка на пальчику!!! Вітаємо", "Нарешті візьмуть заміж", - пишуть фани.
Лобода заінтригувала фанів / instagram.com/lobodaofficial
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