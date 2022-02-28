Співачка Світлана Лобода на п'ятий день війни Росії проти України зволила записати звернення із закликом зупинити те, що відбувається.
У своєму відеозвернення, опублікованому на офіційній сторінці в Instagram, Лобода зі сльозами на очах назвала себе українською співачкою. Вона зазначила, що останні чотири роки жила в Росії та працювала в Україні, РФ та у всьому світі.
"Я не можу себе зібрати і не знаю, що робити. Я хочу сказати, що зараз у моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей убивають, вони змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, з ними поряд маленькі діти. Намагаються втекти під кулями, під ракетами… У мене в Києві моя сім'я, мій тато, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі… І вони всі ховаються в гаражах, по підвалах, у метро, бо вивезти їх ми поки що не можемо, це небезпечно", - сказала Лобода.
У своїй промові артистка додала, що "ми всі маленькі люди і нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі і можуть зробити так, щоб все це пекло закінчилося. Я вас дуже прошу, ті, хто може зупинити цей жах, це глобальна катастрофа для всього світу і до чого ми прийдемо, не зрозуміло", - заявила Лобода.
"Серед моїх підписників 10 мільйонів росіян, я благаю вас, давайте всі зупинимось", - практично проплакала Лобода в кінці відео.
Дивує те, що протягом всього звернення Лобода ЖОДНОГО разу не наважилася вимовити ім'я "путін" і те, чиї ж ракети вбивають українців – теж уголос не сказала.
Нагадаємо, сама Лобода з мамою та доньками мешкає десь у Європі. Зазначимо, що співачка не раз виступала в Кремлі.