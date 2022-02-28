Лобода звернулася до "тих, хто може зупинити цей страх", мовляв, "ми, маленькі люди, нічого не можемо", на відміну від тих, хто вершить людські долі.

Співачка Світлана Лобода на п'ятий день війни Росії проти України зволила записати звернення із закликом зупинити те, що відбувається.

У своєму відеозвернення, опублікованому на офіційній сторінці в Instagram, Лобода зі сльозами на очах назвала себе українською співачкою. Вона зазначила, що останні чотири роки жила в Росії та працювала в Україні, РФ та у всьому світі.

"Я не можу себе зібрати і не знаю, що робити. Я хочу сказати, що зараз у моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей убивають, вони змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, з ними поряд маленькі діти. Намагаються втекти під кулями, під ракетами… У мене в Києві моя сім'я, мій тато, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі… І вони всі ховаються в гаражах, по підвалах, у метро, бо вивезти їх ми поки що не можемо, це небезпечно", - сказала Лобода.

У своїй промові артистка додала, що "ми всі маленькі люди і нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі і можуть зробити так, щоб все це пекло закінчилося. Я вас дуже прошу, ті, хто може зупинити цей жах, це глобальна катастрофа для всього світу і до чого ми прийдемо, не зрозуміло", - заявила Лобода.

"Серед моїх підписників 10 мільйонів росіян, я благаю вас, давайте всі зупинимось", - практично проплакала Лобода в кінці відео.

Дивує те, що протягом всього звернення Лобода ЖОДНОГО разу не наважилася вимовити ім'я "путін" і те, чиї ж ракети вбивають українців – теж уголос не сказала.

Нагадаємо, сама Лобода з мамою та доньками мешкає десь у Європі. Зазначимо, що співачка не раз виступала в Кремлі.