Станом на 9:30 повідомлялося про 23 загиблих та 28 поранених внаслідок ударів.

По Запоріжжю російські війська випустили, за попередніми даними, 16 ракет, чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних.

Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни продовжують нищення українців та нашої Запорізької землі. Продовжують терор. Продовжують вбивства. Попередньо, випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300". 23 загиблих та 28 поранених. Нелюди", - наголосив він.

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За словами Тимошенка, чотири ракетних удари завдано поблизу авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України.

"Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію", - додав заступник керівника ОП.

Сьогодні, 30 вересня, російські окупанти вдарили ракетами по колоні цивільних, які стояли у черзі на виїзд із Запоріжжя до тимчасового окупованих територій.

Станом на 9:30 повідомлялося про 23 загиблих та 28 поранених внаслідок ударів.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни в інформаційній тиші. Проте очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники "впевнено крокують вперед", і сподівається найближчим часом отримати позитивні новини.

Цієї ночі ворог атакував Одеську і Миколаївську області. По Миколаївщині було спрямовано п'ять дронів-камікадзе, два з яких влучили: один - в адмінбудівлю, інший - в об'єкт критичної інфраструктури.

У результаті нічного удару по Миколаєву поранення отримали 8 осіб.

Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 дрони камікадзе на підльоті до Одеси.

Ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракети влучили у транспортне підприємство - горить адмінбудівля та 50 автобусів.

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