Усі жертви – цивільні особи

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя збільшилась до 25 осіб.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

"Суспільне" з посиланням на начальницю відділу комунікації ГУ НП в Запорізькій області Ганну Ткаченко пише про 62 госпіталізованих.

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"Сьогодні о 7:10 російські військові завдали трьох ракетних ударів в район авторинку, що поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. В Зоні ураження опинилась колона цивільних громадян, яка намагалась перетнути пункт пропуску та виїхати на окуповану територію. На цей час ми маємо відомості про 23 загиблих, 62 людей госпіталізовано", - сказала вона.

Правоохоронці уточнюють, що загинуло 25 людей.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Близько 07:00 30 вересня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли у черзі, планували забрати своїх родичів чи відвезти гуманітарну допомогу.

Станом на 09:30 повідомлялося про 23 загиблих та 28 поранених внаслідок ударів.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни в інформаційній тиші. Проте очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники "впевнено крокують вперед", і сподівається найближчим часом отримати позитивні новини.

Цієї ночі ворог атакував Одеську і Миколаївську області. По Миколаївщині було спрямовано п'ять дронів-камікадзе, два з яких влучили: один - в адмінбудівлю, інший - в об'єкт критичної інфраструктури.

У результаті нічного удару по Миколаєву поранення отримали 8 осіб.

Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 дрони камікадзе на підльоті до Одеси.

Ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракети влучили у транспортне підприємство - горить адмінбудівля та 50 автобусів.

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