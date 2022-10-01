Кілька днів пункт пропуску, де сталася трагедія, не працюватиме.

Кількість жертв вчорашнього обстрілу автоколони цивільних на пункті пропуску в Запоріжжі зросла до 31, ще одна поранена жінка померла в лікарні.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час інформаційного марафону.

"Ще одна жінка померла в лікарні - вона була важко поранена. Кількість жертв - 31 людина, з яких 30 цивільних і один співробітник поліції, який працював і допомагав людям в організації руху", - сказав Старух.

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Він нагадав, що три ракети обстріляли пункт пропуску - одна поцілила на початок, друга - в середину, а третя - в кінець смуги. За словами Старуха, це свідчить, що обстріл окупанти робили свідомо.

"Це черговий приклад, що ми маємо справу з терористами", - додав він.

Старух повідомив, що на даний час пункт пропуску не працює.

"Відбулося засідання ради оборони, на даний момент ми не можемо забезпечити безпекову ситуацію, тому на кілька днів - до розв'язання проблеми, щоб не повторювалася така історія, щоб мінімізувати ризики, буде призупинено пропуск людей на тимчасово окуповані території", - пояснив він.

При цьому Старух зауважив, що це для всіх областей єдиний пункт - "це і Донецьк, весь Маріуполь звідси виходив, херсонці сюди виїжджали і поверталися назад, і запоріжці, і луганчани, тобто це єдиний коридор".

Він додав, що з окупованих територій виїзд обмежений росіянами, зокрема, окупанти почали вимагати, щоб гуманітарні автобуси були ліцензовані згідно з "російськими нормативами".

Ракетний удар РФ по гумколоні в Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня загарбники здійснили ракетну атаку по Запоріжжю. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Раніше повідомлялося про загибель 30 людей, зокрема, двох дітей, близько сотні поранених.

Серед загиблих - 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських дістали поранення, четверо з них перебувають у важкому стані.

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