Дівчата влаштували тусовку в Лондоні.

17-річна дочка голлівудських акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя - Діва - засвітилася в компанії російських моделей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Тільки нікому".

Повідомляється, що дівчина разом з моделями з Росії гуляє вулицями Лондону, ходить на вечірки, п'є вино і вживає наркотичні речовини.

Також відомо, що Діва вчить російську мову. Вона вже може представитися, назвати свій вік і навіть процитувати деякі пісні російською мовою.

На відео, опублікованому в Telegram-каналі, Діва також звертається до свого зіркового батька: "Тату, не хвилюйся! Я з росіянами".

Нагадаємо, Моніка Беллуччі зустріла Венсана Касселя на зйомках фільму "Квартира". Вони одружилися в 1999 році. У пари є дві дочки - Діва і Леоні. У серпні 2013 року Белуччі і Кассель оголосили про розлучення.

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