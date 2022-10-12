За словами телеведучої, її сестра зраділа масованій атаці по Україні.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до росіян, в тому числі і до своєї сестри з Криму, яка радіє вибухам в Україні.

Знаменитість розповіла, що ходила на один горщик з двоюрідною сестрою, коли вони жили в Криму, а з їхнього балкона було видно Керченський міст, який нещодавно підірвали ВСУ. Попри те, що Єфросиніна дружила зі своєю сестрою, та потішилася, коли 10 жовтня Росія влаштувала масовану атаку по Україні.

"Скільки криків радості, сифілісних танців, неймовірних орів. У тому числі і від моєї прекрасної двоюрідної сестрички в Криму, з якою ми стояли і на один горщик ходили на тому самому балконі в Керчі, з якого видно сьогодні зруйнований Керчинський міст. Скільки ж свята у росіян з приводу того, що купи каменю, заліза і бетону помщені за рахунок смерті людей, за рахунок дітей, чиї тіла розлітаються на шматки від вибухів бомб", – сказала Маша. Відео дня

Телеведуча додала, що сміх росіян сьогодні - це їхня смерть завтра. За її словами, ми завжди будемо відрізнятися від них, тому що українці хочуть миру на своїй землі, а росіяни хочуть смертей.

"Вони за 8 місяців війни не зрозуміли, що нас цим не налякати. Ми показуємо це кожного разу: вставляємо нові вікна, ремонтуємо дороги, збираємо гроші на допомогу, створюємо меми і сміємося з цих ватників, сидячи в бомбосховищі. Це те, чим ми можемо пишатися. Чим пишатимуться наші діти та онуки на уроках історії України. Країна, яка всьому світу показала, що таке справжня велика нація, а невідома всім х***ва федерація", - підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, як її виперли з прямого ефіру за правду про Путіна.

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