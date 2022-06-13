Зірка телебачення також розповіла про перші дні війни та розлуку з сином, як змінилася робота у "Сніданку" та колеги, як долає стрес та поділилася своїми б’юті порадами під час війни.

Популярна українська телеведуча Людмила Барбір розповіла, що перші два місяці повномасштабної війни в Україні жила на каналі та у друзів, адже повертатися додому було небезпечно. Декілька разів ночувала у костюмерній, адже там можна було виконати правило двох стін, і в укритті.

Про це ведуча "Сніданку з 1+1" поділилася в інтерв'ю виданню "Телегід".

Зірка телебачення також розповіла про перші дні війни та розлуку з сином, як змінилася робота у "Сніданку" та колеги, як долає стрес та поділилася своїми б’юті порадами під час війни.

До речі, за її словами, спальник Барбір досі лежить на каналі.

На обкладинці свіжого номеру журналу телезірка постала у стриманому образі - костюмі-трійці рожевого кольору та підібраним волоссям.

Як розказала Барбір, тільки через два місяці з початку повномасштабного вторгнення РФ їй вдалося побачитися з сином, якого у перший день війни разом з кішкою Мусею відвезла до мами у Карпати.

І хоча розлуку переживали болісно, маленький Тарас тримався стійко, мужньо та по-дорослому.

"Коли запитала сина про війну, він відповів, що в нас уже 8 років іде війна", - розповіла Людмила.

А коли зустрілися - щастю не було меж.

"Тарас запропонував самостійно приготувати мені щось смачненьке. Цілий день тільки вдвох дивилися мультики. Для нього було дуже важливо провести день разом, у компанії один одного", - поділилася Барбір.

Зазначимо, що чоловік Людмили Барбір з перших днів війни був у силах територіальної оборони, а зараз - в ССО ЗСУ.

Знана своїм активним способом життя та б’юті порадами Людмила Барбір зізналася, що перші півтора місяця війни теми б’юті та спорту не було у її житті і тільки зараз прийшло усвідомлення, що ці буденні ритуали потрібно повертати як запоруку ефективності на роботі.

"Якщо є можливість і віконечко, яке ви можете присвятити собі - це важливо робити. Це про те, що життя триває і на перекір усьому ми все встигнемо, зможемо, все переживемо. Будемо сильні у всьому у кожному дні. Потрібно жити далі з вірою у перемогу", - радить Барбір.

Зараз весь свій час телеведуча присвячує роботі. Розповідає, коли в ефір повернувся Сніданок з 1+1 (зараз мовить на телеканалі ТЕТ і 2+2, на ютубі програми, на офіційних сторінках ведучих у Facebook, в Instagram) - стався ковток свіжого повітря.

"Не брала вихідних аби працювати - це рятувало, навіть втоми не відчувала", - говорить Барбір.

Телеведуча зізналася, що встигла перепрацювати майже з усіма ведучими і це шалений досвід.

Крім того, Барбір розповіла про свою мрію.

"Мрію бачити багато щасливих усміхнених людей навколо, почати розбудовувати нашу прекрасну країну. Нову, сучасну, прогресивну. Перемога за нами, майбутнє - за нами і воно буде щасливим", - переконана телезірка.

Нагадаємо, як писав УНІАН, ведуча ТСН Марічка Падалко знайшла у дворі власної дачі в Київській області частину ракети, випущеної окупантами. Знахідку вона показала у своєму Instagram-блозі. Телезірка переконана, що це прилетіло в її двір під час обстрілів російськими загарбниками сусіднього села.

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