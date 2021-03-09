Письменниця померла / ТАСС
Відома російська письменниця, автор детективних романів Тетяна Полякова померла.
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Про це повідомляє "ТАСС".
Менеджер письменниці Валерія Сергіївна розповіла, що останні кілька років Полякова боролася з онкологічним захворюванням. Ймовірно, це і стало причиною її смерті.
Що відомо про Тетяну Полякову:
- Полякова працювала вихователькою в дитячому садку 14 років
- У 1997 році почала писати детективи
- Регулярно входила в топ-10 найбільш видаваних авторів в Росії
- За тиражністю вона обійшла Федора Достоєвського, Агату Крісті, Еріха Марію Ремарка і Михайла Булгакова
- За її роботами зняті такі фільми, як "Тонка штучка" з Олександрою Захаровою в головній ролі і "Чорта з два", серіали "Норовлива мішень" і "Тінь бабки"
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