Письменниця померла / ТАСС

Відома російська письменниця, автор детективних романів Тетяна Полякова померла. 

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Про це повідомляє "ТАСС".

Менеджер письменниці Валерія Сергіївна розповіла, що останні кілька років Полякова боролася з онкологічним захворюванням. Ймовірно, це і стало причиною її смерті.

Що відомо про Тетяну Полякову:

  • Полякова працювала вихователькою в дитячому садку 14 років
  • У 1997 році почала писати детективи
  • Регулярно входила в топ-10 найбільш видаваних авторів в Росії
  • За тиражністю вона обійшла Федора Достоєвського, Агату Крісті, Еріха Марію Ремарка і Михайла Булгакова
  • За її роботами зняті такі фільми, як "Тонка штучка" з Олександрою Захаровою в головній ролі і "Чорта з два", серіали "Норовлива мішень" і "Тінь бабки"

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Автор: УНІАН