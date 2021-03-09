Автор відомих детективів Тетяна Полякова померла

Жінка померла у віці 61 року.

Відома російська письменниця, автор детективних романів Тетяна Полякова померла. Читайте такожПомер 35-річний соліст Brutto Про це повідомляє "ТАСС". Менеджер письменниці Валерія Сергіївна розповіла, що останні кілька років Полякова боролася з онкологічним захворюванням. Ймовірно, це і стало причиною її смерті. Що відомо про Тетяну Полякову: Полякова працювала вихователькою в дитячому садку 14 років

У 1997 році почала писати детективи

Регулярно входила в топ-10 найбільш видаваних авторів в Росії

За тиражністю вона обійшла Федора Достоєвського, Агату Крісті, Еріха Марію Ремарка і Михайла Булгакова

За її роботами зняті такі фільми, як "Тонка штучка" з Олександрою Захаровою в головній ролі і "Чорта з два", серіали "Норовлива мішень" і "Тінь бабки" Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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