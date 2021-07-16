Раніше хлопець зробив непристойні натяки на сексуальні стосунки з 16-річною Міллі.

21-річний американський блогер TikTok Гантер "Ехо" Ечимович вибачився за те, що обмовився про стосунки з неповнолітньою зіркою серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун ("Одді").

Ролик з’явився на його сторінці у TikTok. Своїм фанатам він сказав, що почувається зле через те, як вчинив, пише HuffPost.

Раніше хлопець зробив непристойні натяки на сексуальні стосунки з 16-річною Міллі. Він стверджував, що зустрічався з акторкою, вступав з нею в інтимні стосунки та жив разом з нею у її домі.

На обурення користувачів, що Гантер був у стосунках з неповнолітньою і через це має сісти до в’язниці, блогер відповідав, що все це було за згодою і приводу для заяви у поліцію немає.

Читайте також23-річна співачка вперше прокоментувала чутки про роман з ВакарчукомТепер блогер заявляє, що йому соромно за свою поведінку. У своїх діях Гантер звинуватив алкоголь, додавши, що та пряма трансляція узагалі не мала б відбутися.

Американець сказав, що після слів про Міллі йому почали писати негативні коментарі. І хлопця це зачепило: "Я проводив пряму трансляцію протягом двох-трьох годин і п’янів усе більше й більше. Я став безпечнішим. Я сказав те, що не варто було казати. За цю пряму трансляцію я прощу вибачення. Я не пишаюся цим, те, що я казав, було дуже наївно, це виставило в жахливому світлі мою родину, мене і друзів. Мені дуже прикро, я провів цей лайв".

Представники зірки "Дивних див" відповіли, що вважають слова Гантера "безвідповідальними, образливими та ненависницькими".

У 2019 році таблоїди писали про стосунки Міллі з сином Бекхемів – 15-річним Ромео, і що Вікторія Бекхем тоді, мовляв, схвалила цей роман.

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Автор: Іван Бойко