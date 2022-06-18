Продюсер відреагував на новину про те, що російський диктатор впав у кому.

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував новину про те, що лідер країни-агресора Володимир Путін після невдалої операції впав у кому. Українці не утрималися від коментарів з цього приводу.

У себе в Facebook-блозі Кондратюк написав: "Х*йло таки в комі. У глибокій ментальній комі".

Напис опублікований у вигляді картинки на тлі фекалій.

Один з фоловерів Кондратюка запитав, чи слухав ведучий виступ Путіна, на що продюсер поспішив відповісти: "Я його не слухаю десь з 2008 року. Ідіотів і злочинців навіщо слухати? Що воно дає?".

Коли у Ігоря запитали, хто ж тоді виступав на форумі, той написав: "Тіло без мізків. Один язик".

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк пояснив, чому "хороших росіян" не існує. Український продюсер вважає, що навіть ті, хто позиціонує себе як "хороші росіяни", нічого не роблять для припинення війни.

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