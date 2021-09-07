Тіматі зараз відпочиває на острові Міконос.

Російський репер Тіматі відправився у відпустку з українською моделлю і блогером Сашею Донець.

Про дівчину мало що відомо. В Instagram вона не вказала жодної інформації про себе. Деякі видання пишуть, що їй 19 або 20 років, і вона переїхала з Чернігова до Києва.

Також в мережі з'явилися фотографії, на яких пара зображена разом під час прогулянки по острову Міконос. Та й сама Саша в своєму інста-блозі написала, що з нового боку відкрила для себе це місце.

Нагадаємо, Тіматі був головним героєм російської версії проекту "Холостяк". У фіналі шоу він вибрав Катерину Сафарову, з якою згодом кілька разів з'являвся на світських заходах. Тоді він говорив, що Сафарова зачарувала його своєю легкістю і чесністю. Також вони кілька разів разом відпочивали, і Тіматі навіть встиг познайомити модель зі своєю сім'єю. Але що між ними сталося потім - невідомо.

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Автор: Діана Могилєвич