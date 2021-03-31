Тимур Мірошниченко може перестати коментувати пісенний конкурс "Євробачення".

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія днями заявив, що постійний коментатор, "голос" українського Євробачення Тимур Мірошниченко, звільнився з "Суспільного" заради поїздки на "Слов'янський базар у Вітебську".

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Про це повідомляє РБК-Україна.

"Тимур Мірошниченко точно не поїде і не коментуватиме Євробачення на "Суспільному" - він написав заяву на звільнення за своїм бажанням. Думаю, саме тому, що прийняв пропозицію "Базару" і розумів, що реакція компанії буде негативною. Але це мої здогадки - факт в тому, що заява підписана", - заявив Аласанія.

Зазначимо, що пісенний фестиваль фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. Крім того, він проходить під патронатом Олександра Лукашенка. При цьому Україна і країни ЄС не визнають Лукашенка легітимним президентом у зв'язку з останніми подіями в країні.

Своєю чергою телеведучий Тимур Мірошниченко відповів, що не поїде на "Слов'янський базар" і продовжить коментувати Євробачення.

"Слов'янський базар. Я понад 10 років був ведучим цього заходу від України. Всі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація в Білорусі напружилися настільки, що навряд пісенний фестиваль може залишитися осторонь від політики. Я не їду до Вітебська і повідомив про це організаторам", - написав Мірошниченко.

Але на цьому суперечка не закінчилася. Аласанія зазначив, що Мірошниченко заявлений в програмі "Базару" в Мінську. А потім він висловив свою радість з приводу того, що Тимур все ж відмовився від участі у фестивалі.

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Автор: Діана Могилєвич