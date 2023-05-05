Відомий телеведучий живе в Києві з дружиною і дітьми.

Ведучий Тимур Мірошниченко вперше показав свої апартаменти. Зараз він живе в Києві з дружиною і дітьми. Квартира тільки після ремонту - його почали робити незадовго до повномасштабної війни, і продовжили вже після того, як Київську область звільнили від окупантів.

"І тут почалося найцікавіше. Тому що у когось розбомбили частину складів виробництва, але вони не знають, чи була наша техніка в розбомблених або вцілілих складах. Я в принципі був готовий змиритися і чекати, а дружина - ні", - розповів журналістам ЖВЛ Тимур.

Саме його дружина Інна займалася багатьма організаційними моментами під час ремонту. Дочка Мія теж контролювала - вона попросила, щоб її спальню оформили в рожевих відтінках.

Апартаменти у сім'ї досить світлі і просторі. Меблі підібрана в стилі мінімалізм. У кухні-студії, куди сім'я Мірошниченків запросила знімальну групу, є великий стіл і смарагдовий диван.

Нагадаємо, нещодавно Тимур Мірошниченко отримав повістку і відповів, чи піде на фронт.

Також УНІАН писав, що ведучий Мірошниченко почав процес усиновлення дитини.

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