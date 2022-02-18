Церемонія вручення нагород "Українська Пісня року 2021" пройшла в Палаці "Україна".

Відома українська співачка Тіна Кароль виступила на музичній премії "Пісня року". Публіка була вражена її шикарним вбранням.

Фотографії з заходу Тіна опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Артистка виконала кілька пісень у сміливому образі. На ній була одягнена чорна сукня від бренду Lever Couture з прозорою сітчастою вставкою під грудьми і нижче стегон.

Виступала Кароль з розпущеним волоссям, уклавши його на плечі локонами. Образ доповнив сміливий вечірній макіяж з акцентом на губах.

"Ох, яке плаття","Красуня", "Яка красива жінка","Шалено красивий образ", "По-справжньому зоряний лук! Захоплення!", "Який же приголомшливий наряд! Образ ноченьки", - пишуть коментатори під публікацією Тіни Кароль в Instagram.

Нагадаємо, в День єднання українців об'єднала музикою національна музична премія "Українська Пісня року". Церемонія нагородження зібрала легендарних співаків, молодих і перспективних. Натхненник свята - Михайло Поплавський.

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