Діма Жук помацав знаменитість за сідниці.

Українська співачка Тіна Кароль під час репетиції зняла відео з танцюристом зі свого шоу-балету Дімою Жуком. Вони спочатку з посмішками на обличчі танцювали перед камерою, а потім Жук розвернув Тіну і притиснув її до себе. В кінці ролика він помацав її за сідниці.

Дане відео розлетілося мережею. Це і не дивно, тому що Жуку і Кароль давно приписують роман. Хоч раніше блогер Богдан Беспалов говорив про те, що співачка перебуває у стосунках зі своїм гітаристом, з Жуком вона все ж частіше разом з'являється на публіці.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на спільний ролик Тіни і Діми. Хтось переконаний, що вони дуже хороші друзі, а хтось вважає, що у них дійсно кохання.

Що пишуть користувачі мережі

"Нарешті не самотня"

"І як це тепер розуміти?"

"Наступна новина: Тіна Кароль підтвердила роман з танцюристом"

"Дімо, руки..."

"Вони дуже гарна пара"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль спокусила новою піснею про "грішне" кохання.

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