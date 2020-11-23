Артистка поділилася ефектними кадрами, зробленими під час танцю.

Українська співачка, ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль під час півфіналу шоу приголомшила своїми здібностями.

Читайте такожСтало відомо, хто буде боротися в суперфіналі шоу "Танці з зірками"Так, у тринадцятому ефірі артистка підтримала пару фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної та Дмитра Жука. На паркеті тріо виконало пристрасну румбу. Перед глядачами співведуча Юрія Горбунова постала у бежевому корсеті та прозорій спідниці із сіточки. Співачка продемонструвала пластику і танцювальний талант.

Потім в Instagram Кароль виклала фото, зроблені під час виступу та прокоментувала танець.

"Танець німий мовою людською, але красномовний мовою тіла. Він розповів вчора історію про пристрасть, ревнощі, кохання і фемінізм. Нехай наша пристрасть до життя, як і до танцю, призведе до перемоги у всьому!", - підписала фото артистка.

У коментарях фанати зазначили, що Тіна має стати учасницею "Танців з зірками" наступного сезону.

Може кубок переможця за наступний сезон одразу Тіні віддати? Це було до божевілля красиво.

Не дібрати слів... Розкішна! І неймовірно красиво танцює!

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Автор: УНІАН