Відомий актор Том Круз зустрічається з партнеркою по знімальному майданчику "Місія нездійсненна 7" акторкою Хейлі Етвелл.
Про це повідомляє The Sun.
Читайте також"Через недотримання правил безпеки": Том Круз обматюкав своїх підлеглихЗазначається, що 58-річний актор та 38-річна акторка стали "практично нерозлучні".
"Локдаун та пов'язані з ним складнощі тільки допомогли їм зблизитися, а зараз вони стали практично нерозлучні. Вони прекрасно ладнають і виглядають дуже щасливими", - розповіло джерело.
Відомо, що у Тома Круза не було гучних романів відтоді, як він розлучився з Кеті Холмс у 2012 році.
Хейлі Етвелл: що відомо про нову жінку Тома Круза
- Етвелл народилася в Лондоні.
- Після закінчення Римсько-католицької школи для дівчаток Сіон-Меннінг вона вивчала ораторське мистецтво.
- З 2002 по 2005 рік Хейлі вчилася в школі музики та драми Гілдхолл.
- Вивчала філософію і теологію в Королівському коледжі Лондона[
- В основному відома завдяки ролі агента Пеггі Картер у фільмах "Перший месник" і "Перший месник: Інша війна".
- У 2015-2016 роках вона виконувала провідну роль в американському телесеріалі "Агент Картер".
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