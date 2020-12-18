58-річний актор і 38-річна актриса стали "практично нерозлучні".

Відомий актор Том Круз зустрічається з партнеркою по знімальному майданчику "Місія нездійсненна 7" акторкою Хейлі Етвелл.

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також"Через недотримання правил безпеки": Том Круз обматюкав своїх підлеглихЗазначається, що 58-річний актор та 38-річна акторка стали "практично нерозлучні".

"Локдаун та пов'язані з ним складнощі тільки допомогли їм зблизитися, а зараз вони стали практично нерозлучні. Вони прекрасно ладнають і виглядають дуже щасливими", - розповіло джерело.

Відомо, що у Тома Круза не було гучних романів відтоді, як він розлучився з Кеті Холмс у 2012 році.

Хейлі Етвелл: що відомо про нову жінку Тома Круза

Етвелл народилася в Лондоні.

Після закінчення Римсько-католицької школи для дівчаток Сіон-Меннінг вона вивчала ораторське мистецтво.

З 2002 по 2005 рік Хейлі вчилася в школі музики та драми Гілдхолл.

Вивчала філософію і теологію в Королівському коледжі Лондона[

В основному відома завдяки ролі агента Пеггі Картер у фільмах "Перший месник" і "Перший месник: Інша війна".

У 2015-2016 роках вона виконувала провідну роль в американському телесеріалі "Агент Картер".

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Автор: УНІАН