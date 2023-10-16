Вона опублікувала перше фото після похорону.

Співачка Антоніна Матвієнко вперше після смерті мами розповіла, як себе почуває. Дівчина дуже важко переживає втрату рідної людини.

На новому фото помітно, що у Тоні заплакане обличчя. Відповідаючи на питання, як вона, Матвієнко-молодша каже, що для неї час ніби зупинився.

Фотографію Тоня зробила ввечері, коли на вулиці вже було темно і тільки світили ліхтарики. Вона постала з серйозним обличчям і без краплі макіяжу.

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Смерть Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Рідні не озвучили причину її смерті, проте колеги артистки розповіли, що вона боролася з недугою.

11 жовтня її поховали. Прощання зі співачкою проходило у філармонії. Там зібралася велика черга з людей, які хотіли вшанувати пам'ять народної артистки України.

На прощанні виступила Тоня Матвієнко. Вона сказала, що мама хотіла, щоб її запам'ятали такою, якою вона була за життя. А також уточнила, що Ніна Митрофанівна не хотіла, щоб хтось плакав на її похоронах.

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