Дівчина сховала маленький український прапор у ліф сукні.

Українська топ-модель Аліна Байкова відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю, який закінчився ще на початку червня. Тоді вона пішла проти правил і пронесла з собою маленький український прапор.

Про це вона розповіла в коментарі Insider.

Так, дівчина сховала його в ліф сукні, а після того, як до неї наблизилися фотографи, дістала жовто-сині прапор і стрічку, щоб привернути увагу до війни в Україні.

"Я неймовірно пишаюся тим, як я з'явилася на ній, як її пройшла. До своєї яскраво-рожевої сукні я прикріпила жовто-блакитну стрічку, а в руках тримала мініатюрний прапор України. Але чого це вартувало", - розповіла Байкова.

Дівчина зазначила, що дуже переживала через українську символіку, адже виходити з нею на червону доріжку було заборонено правилами фестивалю. За її словами, вона довго зважувалася на цей крок, але впевнена, що прийняла правильне рішення.

"Я довго зважувалася на цей крок, але розуміла, що повинна максимально використовувати свою популярність і свій голос на підтримку України", – додала модель.

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