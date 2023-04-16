Ймовірно, незабаром модель вдруге стане мамою.

Відома українська модель Алла Костромічова заінтригувала шанувальників - вона показала фотографії, на яких позує вагітною.

У кадрі Костромічова постала в легкій білій сукні, чорних колготках в горошок і срібних туфлях. На голову вона одягла стильний капелюшок.

Однак шанувальники більше уваги звернули не на модний образ моделі, а на її животик. Сама Алла ніяк не прокоментувала своє цікаве положення, проте фанати переконані, що вона чекає на малюка.

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Що пишуть в мережі

"Ноги супер, але я одна бачу животик?"

"Ви вагітні?"

"І ноги, і животик красиві"

"Яка граціозна геометрія на фото"

"Ви така красуня"

Хто така Алла Костромічова

Алла Костромічова - українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи". Дівчина співпрацювала з багатьма відомими брендами і навіть відкривала їхні модні покази, серед яких "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Hermes", "Balenciaga", "Calvin Klein", "MaxMara", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana", "Givenchy", "Nina Ricci".

Костромічова заміжня. Чоловіку Джейсону Капоне вона народила сина Сальваторе. Хлопчик з'явився на світ в 2015 році.

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