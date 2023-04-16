Відома українська модель Алла Костромічова заінтригувала шанувальників - вона показала фотографії, на яких позує вагітною.
У кадрі Костромічова постала в легкій білій сукні, чорних колготках в горошок і срібних туфлях. На голову вона одягла стильний капелюшок.
Однак шанувальники більше уваги звернули не на модний образ моделі, а на її животик. Сама Алла ніяк не прокоментувала своє цікаве положення, проте фанати переконані, що вона чекає на малюка.
Що пишуть в мережі
- "Ноги супер, але я одна бачу животик?"
- "Ви вагітні?"
- "І ноги, і животик красиві"
- "Яка граціозна геометрія на фото"
- "Ви така красуня"
Хто така Алла Костромічова
Алла Костромічова - українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи". Дівчина співпрацювала з багатьма відомими брендами і навіть відкривала їхні модні покази, серед яких "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Hermes", "Balenciaga", "Calvin Klein", "MaxMara", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana", "Givenchy", "Nina Ricci".
Костромічова заміжня. Чоловіку Джейсону Капоне вона народила сина Сальваторе. Хлопчик з'явився на світ в 2015 році.