Як виявилося, співака рятує допомога Поплавського.

Український співак Павло Зібров розповів, як він заробляє та живе в умовах повномасштабної війни. За словами артиста, нині він дає благодійні концерти, а його театр пісні не працює.

Проте Зібров зазначає, що він та його родина "непогано" живуть. Нині співак працює у Київському національному університеті культури і мистецтв, куди його запросив Михайло Поплавський.

"Непогано живемо, тому що є якісь статки, які, слава Богу, були. Я ще викладаю, чесно кажучи, пішов з 1 вересня до Михайла Михайловича Поплавського. Він попросив, каже: "Паша, очоль кафедру... Я хочу, щоб ти був завідувачем кафедри естрадного співу". Я прийняв його пропозицію, я щасливий", - зізнався він інтерв'ю Олесі Бацман.

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Спочатку Зібров думав, що не хоче йти на кафедру, адже він 15 років викладав, а потім в нього була 7-річна перерва. Він боявся відповідальності. Проте потім Поплавський зателефонував Зіброву та попросив покликати його дружину Марину. Їй він сказав:

Марина, це буде тобі на комуналку. Це буде тобі зарплата.

Так, Зіброву запропонували роботу, завдяки якій він має змогу оплачувати комунальні послуги та жити в умовах повномасштабної війни РФ проти України. Він зазначає, що це йому допомогає "триматися на плаву".

"Ви знаєте, це виручає. Тому що театр пісні Павла Зіброва закритий. Проте за нього треба платити, за дачу, де ми живемо, за квартиру", - додав співак.

Зібров також розповів, що йому подобається працювати з молоддю. Він намагається мати гарний вигляд, аби не ганьбитися перед студентами.

Нагадаємо, нещодавно Зібров показав рідкісне фото з дочкою-красунею. 25-річна спадкоємиця артиста працює на тата - допомагає йому в творчих справах.

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