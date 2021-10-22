Боксер запевнив своїх дописників, що більше не повторюватиме минулих помилок у нових стосунках.

Боксер і телеведучий, а також тренер шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Узєлков, який раніше розлучився з дружиною Мариною після 22 років шлюбу, вже не самотній. Та імені обраниці він воліє не називати, крім того, не показує її обличчя.

Читайте такожКолишній український міністр шукатиме своє кохання на шоу (фото)На своїй сторінці в Instagram в "історіях" у В'ячеслава запитали, чи він знайшов другу половинку. На що він відповів: "Так". Також на одному з кадрів Узєлков показав, як п'є з обраницею шампанське. На світлині видно лише руку дівчини.

Також боксер запевнив своїх дописників, що більше не повторюватиме минулих помилок у нових стосунках: "Я її нікому не показуватиму й не кричатиму на весь світ про свої почуття".

Розлучення Узєлкова з дружиною Мариною

У 2018 році Марина і В'ячеслав Узєлкови, зіркові тренери 8 сезону реаліті-проекту "Зважені та щасливі", розлучилися після 22 років шлюбу.

У пари народилося двоє дітей - син Роберт і донька Олівія. В інтерв'ю боксер не раз зізнавався, що пріоритетом у його житті була і залишається сім'я.

Спортсмен досить довго не міг забути кохану, а в червні 2021 року прийшов на шоу "Одруження наосліп", та з обраницею він не залишився. Наприкінці випуску він зізнався, що досі кохає свою екс-дружину Марину.

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Автор: Ольга Робейко