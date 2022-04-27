Зараз пара готується до весілля, але зіграє його після перемоги України.

Українська співачка і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер поділилася, що у неї з її обранцем Олександром Волошиним були серйозні проблеми у стосунках. На тлі стресу пара серйозно віддалилася один від одного. Про це Аня розповіла в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

"Перші два тижні у нас були дуже складні. Ми постійно були в тривожному стані і не знали, куди себе подіти. І за ці тижні ми дуже багато і сильно сварилися. У нас навіть таке було, що не спілкувалися три дні, хоча спали в одному ліжку і їли в одній їдальні. Це момент притирання", - розповіла Трінчер.

Дівчина каже - основною причиною були стреси і абсолютне неприйняття ситуації. Доходило навіть до того, що Анна й Олександр один на одного зривалися.

"Я розумію, що війна вплинула на наше психологічне і ментальне здоров'я. Бувало, що ні я, ні він не витримували і зривалися один на одного. Але зараз все вирівнялося. На щастя, ми знову знайшли ту ж ниточку, яка нас об'єднує і зміцнює", - поділилася зірка.

Трінчер і Волошин планують весілля, адже восени 2021 року Олександр зробив Ганні пропозицію.

"Стовідсотково ми будемо святкувати весілля в Україні. Це відбудеться, можливо, влітку наступного року. Будемо дивитися на те, як і коли закінчиться війна. Я мрію зібрати всіх людей, які справили на мене приємне враження і залишили свій слід в моєму житті і просто настільки круто провести цей день, щоб навіть всі забули про Instagram і сторіс", – розповіла Аня в своєму інтерв'ю.

Нагадаємо, Осадча вперше прокоментувала можливе усиновлення дитини.

Вас також можуть зацікавити новини: