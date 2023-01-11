У захисника України сильно пошкоджено око.

Український актор театру і кіно Дмитро Лінартович, який отримав важке поранення в боях за Соледар, показав своє перше фото. На знімку артист посміхається, хоча його око сильно пошкоджене.

Він подякував Збройним Силам України та медикам за порятунок. Фото він зробив у медичному поїзді, призначеному для поранених бійців.

"Поїзд для тяжкопоранених від ЗСУ. Дякую лікарям та ЗСУ за турботу! Я весь час у дорозі. Перші спроби посміхнутися. І пам'ятайте, що ми перемагаємо, бо наша українська нація незламна!" - йдеться в коментарі до фото.

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На знімку чітко видно, що у Лінартовича серйозно пошкоджено праве око. Крім того, на задньому плані можна побачити інших поранених захисників України.

Поранення Лінартовича під Соледаром - що відомо

Відомий український актор Дмитро Лінартович, який з перших днів захищає нашу країну від російських окупантів, отримав важке поранення в голову. Він разом з побратимами брав участь у боях за Соледар.

Повідомлялося, що у актора важка контузія, але попри це він зміг записати потужне відеозвернення до українців, в якому запевнив, що Україну чекає перемога.

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