У місті тривають безперервні жорстокі бої.

Українські фотографи-документалісти Костянтин та Влада Ліберови показали серію світлин із Соледара, за який тривать важкі бої.

Як зазначили фотографи у Instagram, ще два тижні тому ситуація в Соледарі була геть іншою. Вдавалося евакуйовувати людей, а зараз там суцільне пекло.

"Соледар. 11.01.2023. Жорстокі бої за місто тривають. Ворог закидує на смерть тисячі своєї живої сили. Дивно думати, що лише два тижні тому ми з Владою були в місті і навіть вивезли звідти людей, а зараз там суцільне пекло, як в фільмах про другу світову", - зазначили фотографи.

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Втім, вони наголосили, що командування ЗСУ знає, що робить і, на відміну від армії РФ, приймає рішення думаючи про збереження життів наших воїнів.

Бої за Соледар: головні новини

Заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у Соледарі тривають важкі бої, росіяни перейшли до штурмів, але зазнають великих втрат.

10 січня ЗСУ успішно ліквідували групу російських найманців ПВК "Вагнера", коли ті висунулися на штурм промзони Соледара.

Згодом росіяни почали розповсюджувати інформацію про захоплення міста. Втім, аналітики Інституту вивчення війни спростували цю інформацію. Як пояснили експерти, навіть якщо рашисти знімали відео в центрі Соледара, то це не означає, що вони встановили контроль над містом.

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