Це захворювання і пояснює її поведінку в соцмережах.

Останнім часом американська співачка Брітні Спірс дуже дивно поводиться, що неодноразово викликало побоювання у її шанувальників щодо її стану здоров'я.

Група захисту здоров'я "Akathisia Alliance for Education and Research" також звернула увагу на дивну поведінку артистки, в тому числі і її танці в соціальній мережі Instagram, і припустила, що у Брітні може бути рідкісне психічне захворювання.

Так, на думку групи, у Спірс акатизія - захворювання, яке викликає бажання постійно рухатися.

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Відзначається, що дане психічне захворювання може бути спровоковано прийомом спеціальних лікарських препаратів, які свого часу вживала співачка, перебуваючи на лікуванні в психлікарні.

Крім того, дослідницька група пояснила, що акатизія провокує не тільки зверхвисокий рівень занепокоєння і напруги, але і може привести до самогубства.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс ледь не втратила сукню прямо на публіці.

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