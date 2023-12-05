Останнім часом американська співачка Брітні Спірс дуже дивно поводиться, що неодноразово викликало побоювання у її шанувальників щодо її стану здоров'я.
Група захисту здоров'я "Akathisia Alliance for Education and Research" також звернула увагу на дивну поведінку артистки, в тому числі і її танці в соціальній мережі Instagram, і припустила, що у Брітні може бути рідкісне психічне захворювання.
Так, на думку групи, у Спірс акатизія - захворювання, яке викликає бажання постійно рухатися.
Відзначається, що дане психічне захворювання може бути спровоковано прийомом спеціальних лікарських препаратів, які свого часу вживала співачка, перебуваючи на лікуванні в психлікарні.
Крім того, дослідницька група пояснила, що акатизія провокує не тільки зверхвисокий рівень занепокоєння і напруги, але і може привести до самогубства.
Нагадаємо, раніше Брітні Спірс ледь не втратила сукню прямо на публіці.