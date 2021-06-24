Український блогер Олександр Волошин, який нещодавно потрапив у скандал з маленькою дівчинкою і відібраним у неї айфоном, розповів, чому вирішив так вчинити.
Він опублікував відео, на якому спочатку приніс свої вибачення.
"У мене є гроші, у мене є все, я сам всього досяг. Але в моменті мене повело, і я подумав, що можна обійтися малою кров'ю і віддати дві тисячі і всі будуть щасливі. І коли ця сварка починала відбуватися, я не зміг контролювати себе і не розумію, як це сталося. У мене вселився диявол, це був не я", - сказав Волошин.
А потім він сказав, що ідея подарувати айфон, а потім його забрати - була заради хайпу. Завдяки цьому вчинку відомі українські ЗМІ прорекламували його безкоштовно.
"Це геніально. Запостили найпопулярніші журнали, сайти. Всім було вигідно це. Таким чином за приблизними розрахунками я отримав реклами більш ніж на 250 тисяч доларів", - додав блогер.
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