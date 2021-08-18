Актор в молодості виглядав приголомшливо.

На Instagram-сторінці Румер Вілліс з'явилося фото її батька Брюса Вілліса в молодості, на якому його відобразили з волоссям на голові і вусами.

Виявляється, знімок був зроблений в далекому 1998 році. У кадрі Вілліс тримає маленьку Румер на руках.

"Як все починалося", - підписала архівне фото дочка "міцного горішка".

Шанувальники прийшли в захват від цих фото і залишили майже 88 тисяч лайків. У коментарях вони написали, що Брюс Вілліс в молодості виглядав приголомшливо. Але якщо порівняти ці фото з нинішніми, то його прям не впізнати.

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Автор: Діана Могилєвич