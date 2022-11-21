Артист вважає, що Україна, яка зараз бореться за свою свободу, її все ж отримає. А ось росіяни як були рабами, так ними і залишаться.

Лідер відомого українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка відповів про те, чому росіянам складніше, ніж українцям. В інтерв'ю You-Tube-каналу "Радіо Єден" він сказав:

"Іноді мені в особисті повідомлення пишуть фанати. Я особливо в діалог не вступаю, але видно, що люди дійсно страждають. Зрозуміло, що Україна зараз переживає важкі часи, але росіянам, я вважаю, набагато важче зараз є і буде. У нас є майбутнє, а у них немає майбутнього. Така історія".

Музикант додав, що досі підтримує контакт з деякими людьми з Росії, які після 2014 року покинули територію країни-агресора. Скрипка додав, що люди, які покинули батьківщину, живуть як втрачені.

"Я питаю у цих людей: "Ми зараз страждаємо, наша батьківщина страждає, але у нас є батьківщина і ми за неї боремося. А як тобі? "І людина каже: "У мене немає батьківщини". І я приміряю на себе, як би я так жив. Це дуже складно. Це люди без батьківщини. Мені складно це уявити", - пояснив артист.

Нагадаємо, росіяни зривають концерти Олега Скрипки в Німеччині.

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