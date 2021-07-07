Глава журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі заявив, що потрібно виступати проти президента РФ Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і президента Бразилії Жаіра Болсонару.
"Світом правлять гангстери: агент Оранж Дональд Трамп, хлопець з Бразилії Болсонаро і Путін. Вони гангстери і будуть робити те, що хочуть. У них немає ні моралі, ні докорів сумління. І ми повинні виступити проти таких бандитів", - сказав режисер.
Зазначимо, Спайк виступив з такою заявою під час проведення Каннського кінофестивалю. Цього року саме він очолив журі, а разом з ним фільми конкурсу судитимуть французькі актори Мілен Фармер, Тахар Рахім, Мелані Лоран, американка Меггі Джиленхолл, французько-сенегальський режисер Матті Діоп, його колеги з Австрії (Джессіка Хауснер), Бразилії (Клебер Мендонса Фільо) і корейський актор Сан Кан Хо.
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