У співачки помер батько.

Відома співачка Адель переживає горе. Її батько Марк Еванс помер на 58 році життя.

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У Еванса був рак кишківника, з яким він боровся тривалий час. Але лікування не дало позитивного результату, внаслідок чого чоловік помер. Відомо, що у Адель не було особливо теплих відносин з батьком, але ця новина її дуже засмутила.

Нагадаємо, в 2011 році Адель посварилася зі своїм батьком після того, як він в одному з інтерв'ю заявив, що відчуває себе покинутим і бореться з алкоголізмом. Вони кілька разів намагалися налагодити відносини, але в результаті це ні до чого не призвело.

Також Еванс неодноразово говорив про те, що був поганим батьком для своєї дочки. А їхня сім'я з мамою співачки розпалася через його алкоголізм.

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Автор: Діана Могилєвич