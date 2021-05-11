Відома співачка Адель переживає горе. Її батько Марк Еванс помер на 58 році життя.
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У Еванса був рак кишківника, з яким він боровся тривалий час. Але лікування не дало позитивного результату, внаслідок чого чоловік помер. Відомо, що у Адель не було особливо теплих відносин з батьком, але ця новина її дуже засмутила.
Нагадаємо, в 2011 році Адель посварилася зі своїм батьком після того, як він в одному з інтерв'ю заявив, що відчуває себе покинутим і бореться з алкоголізмом. Вони кілька разів намагалися налагодити відносини, але в результаті це ні до чого не призвело.
Також Еванс неодноразово говорив про те, що був поганим батьком для своєї дочки. А їхня сім'я з мамою співачки розпалася через його алкоголізм.
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