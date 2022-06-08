Гуморист прокоментував свій недавній виступ в Ізраїлі.

На одному зі своїх недавніх концертів в Ізраїлі російський гуморист Максим Галкін "пройшовся" по кремлівським пропагандистам Соловйову і Скабєєвій. Він висміяв те, що вони назвали Максима "зрадником Батьківщини" за те, що він виступив проти війни в Україні.

Зараз гуморист уточнив - не треба плутати його висміювання окремих персонажів з ненавистю до Батьківщини. З цього приводу чоловік Пугачової навіть записав відеозвернення.

"Окремі засоби масової інформації, розглядаючи шматочки моїх концертів, намагаються подати те, що я роблю на сцені як поливання брудом моєї Батьківщини. Запам'ятайте, я за 28 років своїх виступів жодного разу жодним словом не облив брудом свою рідну і улюблену Росію", - сказав Максим.

Пародист уточнив, що вся його сатира щодо рідної країни - це висміювання не народу, а окремих його представників - політичної еліти, пропагандистів, корупціонерів.

"Всі ці 28 років я пародіював політиків, висміював брехливих, жалюгідних пропагандистів і корумпованих чиновників, які обкрадають мій російський народ. Як сатирик я маю на це право і буду продовжувати це робити. Мої виступи нічим не відрізняються від тих, які були в численних містах Росії за всі ці роки. Я завжди був за народ. Не за звання, не за подачки з державного столу, а за народ. Я і зараз хочу, щоб мій російський народ жив у мирі і багатстві, а не злиднях і ізоляції. Тому я своїм гумористичним словом і ділом буду висміювати тих, хто стоїть на шляху розвитку моєї улюбленої Росії. Спасибі", - резюмував Максим Галкін.

Нагадаємо, зірка серіалу "Кадетство" Борис Корчевніков назвав Донбас Росією.

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