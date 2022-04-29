Деякі російські артисти засуджують режим Кремля.

Український режисер Олег Боднарчук розповів, що в Росії влаштували "денацифікацію" своїх же артистів.

Він оприлюднив кілька фотографій з плакатами, які розвішують на різних вулицях Москви і Санкт-Петербурга. На них зображені артисти, які засуджують війну в Україні і путінський режим. Вони не бояться говорити правду про війну.

"У Росії почали "денацифікувати" своїх співгромадян. Такі плакати з російськими артистами, які виступили проти війни, стали з'являтися в Москві і Санкт-Петербурзі", – написав режисер.

Серед адекватних російських зірок виявилися стендап-комік Данило Поперечний, репери Face і Моргенштерн, актор Данило Козловський, співачка Монеточка та інші. Також у списку "неугодних" є і українська співачка Віра Брежнєва, яка багато років жила і працювала в РФ, але з початку війни перебралася до Італії.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився повний список російських зірок-розпалювачів війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: