Також на солістку групи Діану Арбеніну написали "донос" через її позицію проти війни.

У Росії почали масово скасовувати концерти групи "Нічні снайпери". Це може бути пов'язано з тим, що фронтвумен колективу Діана Арбеніна виступила проти кровожерливої війни в Україні.

Вже відомо, що її концерти скасували в Улан-Уде, Чебоксарах, Ульяновську, Казані, Тольятті і П'ятигорську. Виступ в Краснодарі поки що під питанням, але, як повідомляють росЗМІ, місцева влада проти проведення заходу.

Варто відзначити, що концерти були заплановані в рамках масштабного туру "Нічних Снайперів" на честь 30-річчя на сцені. Тур повинен був закінчитися в липні виступом в Москві.

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Що Діана Арбеніна говорила про війну в Україні

Російська співачка і лідер рок-групи "Нічні снайпери" засудила вторгнення Росії в Україну. Незадовго після початку повномасштабної війни вона випустила пісню, в якій розповіла про те, що російських солдатів відправляють на "чужу війну".

"Мы так долго ждали весну. Ты идёшь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи", - заспівала Арбеніна.

Нещодавно УНІАН писав, що в РФ хочуть скасувати концерти путініста Басти через "непатріотичне висловлювання".

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