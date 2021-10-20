Зірка тільки в третьому шлюбі знайшла жіноче щастя. Незважаючи на 9-річну різницю у віці, Анна Сєдокова і Яніс Тімма виглядають абсолютно щасливими.

Відома співачка, актриса і дизайнер Анна Сєдокова, яка минулого року таємно вийшла заміж, показала нові фото з молодим чоловіком Янісом Тіммою. Ефектні знімки були опубліковані на сторінці в соцмережі артистки.

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Сєдокова зібрала волосся, акуратно його уклавши. На обличчі знаменитості був яскравий макіяж, вона підкреслила очі тінями та нафарбувала губи червоною помадою. Її чоловік Яніс Тімма постав у чорних штанях і оксамитовому піджаку.

"Ніколи не вище за тебе. Ніколи не нижче від тебе. Завжди поруч з тобою ...",— підписала артистка.

"Нереальні", "Аню, ви нереально, шалено красиві. І яка ви прекрасна пара", "Які красиві", "Дай Боже вам щастя і процвітання", - зазначили користувачі мережі.

Анна Сєдокова: творчість та особисте життя

Співачка отримала популярність в Україні у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Через два роки про неї дізналося все СНД, телезірка стала солісткою культового колективу "ВІА Гра". Тоді склад групи журналісти називали золотим, адже саме тоді Меладзе написав свої найкращі хіти: "Три реки и океан", "Не оставляй меня, любимый", "Убей мою подругу" і інші.

Незабаром Сєдокова залишила гурт і зайнялася сольною кар'єрою. За цей час вона випустила три альбоми, знялася в декількох картинах і навіть відкрила власний бізнес.

Що стосується особистого життя, то Сєдокова була одружена тричі. Вперше вона вийшла заміж у 2004 році за футболіста Валентина Белькевича. У цьому союзі народилася дочка Аліна.

Другим її чоловіком виявився бізнесменом Максим Чернявський. 19-го липня 2011 року вона народила дочку Моніку. Про батька молодшого сина Гектора відомо мало. У мережі активно пишуть, що ним виявився російський бізнесмен Артем Комаров, але Сєдокова намагається не коментувати минуле.

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Автор: Каролина Гайдук