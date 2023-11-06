Знаменитості на своїх Instagram-сторінках висловлюють щирі співчуття сім'ям постраждалих.

Російські окупанти продовжують жорстко атакувати українські території. Нещодавно вони поцілили ракетами у 128 окрему штурмову Закарпатську бригаду.

Українські зірки не пройшли повз цього "чорного дня", емоційно відреагувавши на жахливу подію у соцмережах. Вони виражають співчуття родинам постраждалих та закликають усіляко допомагати військовим, які тримають щит над Україною.

Катя Осадча

Відео дня

Журналістка та телеведуча Катя Осадча не вперше публічно висловлює свої думки щодо загарбницьких дій російських окупантів на своїх сторінках у соцмережі.

"Вічна пам'ять героям. Болить ще за те, що хтось навів", – написала знаменитість цього разу.

Джамала

Джамала від початку війни в Україні активно виступає з благодійними концертами як на батьківщині, так і за її межами. Кошти артистка передає українським військовим та людям, які постраждали від загарбників.

"Серце розривається від новин. Мої співчуття родинам загиблих. Вічна слава героям", – написала виконавиця.

Onuka

Українська співачка мала заплановий концерт в Ужгороді, але скасувала цю подію через триденний траур у Закарпатській області. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Бєдняков

Шоумен Андрій Бєдняков неодноразово наголошував, що відповідальність за розв'язану війну в Україні мають нести всі громадяни Росії.

Телеведучий написав: "Співчуття родинам загиблих та всьому закарпатському регіону. Знаю, що це за бригада. Сильні воїни".

Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин завжди займала проукраїнську позицію і з початком війни також долучилася до волонтерської діяльності, як і багато інших українських зірок.

"Втрачаємо найкращих. Всередині холодно і болить", - написала співачка.

Інші зірки також реагують на біду та не стримують емоцій.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по місцю нагородження воїнів 128 гірсько-штурмової Закарпатської бригади загинуло 28 військових.

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