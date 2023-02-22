Продюсером виступив скандальний путініст Юрій Бардаш, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії.

Українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтаві, вирішила піти по стопах своєї екс-колеги по групі "Real O" Регіни Тодоренко, і зрадила Україну. Знаменитість випустила пісню "ННН", присвятивши її окупантам.

Ролик на YouTube Соломко коротко підписала: "Я ніколи, нікому, ні за що не проміняю наше кохання!", а за словами композиції можна зрозуміти, що коханий Яни - військовий.

"Я никогда никому ни за что

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Не променяю нашу любовь

С победой знаю ты вернёшься домой

Я буду сильно ждать тебя одного

…

Знаю, что будет сложно и невыносимо

За нами правда, а правда это сила

Ты на пороге, с возвращением, Герой

Я ждала сильно лишь тебя, мой родной",- співає зрадниця Яна Соломко.

"Зірка" обмежила можливість коментувати її публікацію з новиною про прем'єру в Instagram.

Де зараз Яна Соломко

Коли Росія повномасштабно напала на Україну, співачка обрала шлях зрадниці і втекла до Росії. Зараз вона активно виступає перед загарбниками і публічно підтримує кривавий режим Кремля.

Більш того, свою творчу діяльність вона тісно пов'язала з путіністом Юрієм Бардашем, який раніше працював з українськими музикантами.

На одному з концертів в Росії Соломко заявила, що їй "приємно бути тут". Про жорстокі вбивства мирних жителів на території України вона мовчить.

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